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В Тульской области за год гречка подешевела на треть

В Тульской области за год гречка подешевела на треть

Уровень инфляции в регионе за июль составляет 3,6%.

В июле уровень годовой инфляции в Тульской области превысил июньские показатели на 0,4 п. п. и составил 3,6%. Об этом сообщает отделение Банка России по Тульской области со ссылкой на данные Росстата.

Некоторое увеличение инфляции в регионе обусловлено ускорением годового роста цен на непродовольственные товары с 3,9% в июне до 4,3% в июле. Это связано с увеличением стоимости газового моторного и дизельного топлива, строительных материалов и табачных изделий.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывало снижение цен на ряд продовольственных товаров: по сравнению с июлем прошлого года подешевело мясо индейки (на 7,8%), сахар-песок (на 18,7%), гречневая крупа (на 35,8%).

В июле в регионе замедлился рост цен на услуги (4,1% против 4,6% в июне). Замедление инфляции наблюдалось в сфере финансовых, стоматологических и туристических услуг.

Целью денежно-кредитной политики Банка России является ценовая стабильность - поддержание инфляции вблизи 4%. В Тульской области рост цен не превышает этот уровень с сентября 2017 года.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +1
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