Погода в Туле 18 августа: до +27, облачно и без осадков

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают небольшой ветер и давление в пределах нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днём восточный, юго-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +9 до +14, днём – до +27 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.