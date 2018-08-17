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Погода в Туле 18 августа: до +27, облачно и без осадков
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 18 августа: до +27, облачно и без осадков

Синоптики обещают небольшой ветер и давление в пределах нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днём восточный, юго-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +9 до +14, днём – до +27 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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