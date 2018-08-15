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Погода в Туле 16 августа: облачно, тепло и дождливо
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 16 августа: облачно, тепло и дождливо

Синоптики обещают грозы и умеренный ветер западной четверти.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в четверг будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 5 мм). Ветер ночью западный, днём северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +14 до +19 градусов, днём – до +27. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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