Фото из архива MySlo
Погода в Туле 16 августа: облачно, тепло и дождливо
Синоптики обещают грозы и умеренный ветер западной четверти.
Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в четверг будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.
Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 5 мм). Ветер ночью западный, днём северо-западный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +14 до +19 градусов, днём – до +27. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
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