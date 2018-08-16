За продажу ядовитой «незамерзайки» житель Новомосковска выплатит крупный штраф

Приговором Новомосковского городского суда 53-летний мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Суд установил, что примерно с ноября 2017 года по 30 января 2018 года на складском помещении мужчина хранил для сбыта и извлечения прибыли 616 пластиковых емкостей по 5 литров, содержащие стеклоомывающую жидкость для автомобилей. «Незамерзайка» не отвечала требованиям безопасности, поскольку содержала ядовитое вещество — метиловый спирт (метанол) в концентрации 22%.

30 января в рамках оперативно-разыскного мероприятия мужчина сбыл покупателю 600 бутылок за 33 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.