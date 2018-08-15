С начала года туляки оформили 135 тысяч электронных полисов ОСАГО

Автолюбители Тульской области предпочитают приобретать полисы автогражданки без посещения офисов страховых компаний. С начала года в режиме онлайн оформлено более 135 тысяч полисов ОСАГО. Для сравнения: за весь прошлый год в регионе было продано около 60 тысяч таких полисов. Об этом сообщили в пресс-службе тульского отделения Банка России.

Страховые компании, имеющие лицензию на оформление полисов автогражданки, обязаны продавать ОСАГО еще и в электронном виде – через интернет. Это нововведение помогает решить проблему доступности услуги в тех районах, где оформить страховку было сложно.

Однако после начала массовой продажи электронных полисов «автогражданки» стали активно появляться сайты-клоны. Они имитировали официальные страницы в интернете страховых компаний: схожие названия, дизайн, аналогичные разделы и функции.

По данным Российского союза автостраховщиков, за прошлый год было выявлено более 700 электронных ресурсов, предлагающих продающих поддельные полисы страхования. Такие ресурсы блокируются, но тут же им на смену приходят другие.

Управляющий отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков советует оформлять е-ОСАГО только на официальном сайте страховой компании:

Узнать правильный адрес сайта страховщика можно в разделе «Электронный полис ОСАГО» на сайте РСА или в специальном разделе сайта Банка России.

Кроме того, в поисковом сервисе Яндекса официальные сайты страховых компаний отмечаются специальным значком – это совместный проект Банка России и Яндекса. Внимательно проверяйте соответствие адреса официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы.