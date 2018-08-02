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2 августа тульские десантники отмечают День ВДВ
Фото из архива Myslo.

2 августа тульские десантники отмечают День ВДВ

С 88-й годовщиной со дня образования российских Воздушно-десантных войск их поздравил глава региона Алексей Дюмин.

Уважаемые воины-десантники,
ветераны Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

88 лет вы стоите на страже Отечества и за это время мужеством и доблестью доказали, что по праву считаетесь элитой Вооруженных Сил России.

Тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – гордость нашего края. Понятия чести, верности Родине и боевому братству военнослужащие дивизии заложили еще в годы Великой Отечественной войны. Последующие поколения гвардейцев-десантников также самоотверженно исполняли свой долг в горячих точках.

Безупречное мастерство, выучка и дисциплина и сегодня остаются залогом успеха выполнения любой задачи, стоящей перед «голубыми беретами».

Благодарю всех воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск за бесстрашие, отвагу и верную службу Родине.

Желаю всем вам здоровья, энергии, добра и мира!

     

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:40 +3
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