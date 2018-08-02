2 августа тульские десантники отмечают День ВДВ
С 88-й годовщиной со дня образования российских Воздушно-десантных войск их поздравил глава региона Алексей Дюмин.
Уважаемые воины-десантники,
ветераны Воздушно-десантных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
88 лет вы стоите на страже Отечества и за это время мужеством и доблестью доказали, что по праву считаетесь элитой Вооруженных Сил России.
Тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – гордость нашего края. Понятия чести, верности Родине и боевому братству военнослужащие дивизии заложили еще в годы Великой Отечественной войны. Последующие поколения гвардейцев-десантников также самоотверженно исполняли свой долг в горячих точках.
Безупречное мастерство, выучка и дисциплина и сегодня остаются залогом успеха выполнения любой задачи, стоящей перед «голубыми беретами».
Благодарю всех воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск за бесстрашие, отвагу и верную службу Родине.
Желаю всем вам здоровья, энергии, добра и мира!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.