Фото Алексея Пирязева.
Редкое природное явление: Над Тулой замечены серебристые облака
Красивые фото – в репортаже Myslo.
Вчера тулякам посчастливилось увидеть невероятно красивое зрелище: над регионом повисли облака необычного оттенка. Такие облака называют серебристыми, и это очень редкое явление. Аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.
Серебристые облака — самые высокие облачные образования в земной атмосфере. Их называют также ночными светящимися облаками: днем, даже на фоне чистого голубого неба, они не видны.
Увидеть редкое явление можно было по всей стране. Люди делились фотографиями серебристых облаков из Санкт-Петербурга, Карелии, Сургута, Архангельска и многих других городов. Тула теперь в списке.
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