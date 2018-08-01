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Редкое природное явление: Над Тулой замечены серебристые облака
Фото Алексея Пирязева.

Редкое природное явление: Над Тулой замечены серебристые облака

Красивые фото – в репортаже Myslo.

Вчера тулякам посчастливилось увидеть невероятно красивое зрелище: над регионом повисли облака необычного оттенка. Такие облака называют серебристыми, и это очень редкое явление. Аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.

Серебристые облака — самые высокие облачные образования в земной атмосфере. Их называют также ночными светящимися облаками: днем, даже на фоне чистого голубого неба, они не видны.

Увидеть редкое явление можно было по всей стране. Люди делились фотографиями серебристых облаков из Санкт-Петербурга, Карелии, Сургута, Архангельска и многих других городов. Тула теперь в списке.

Галерея
Серебристые облака, Фото: 1
Серебристые облака, Фото: 2
Серебристые облака, Фото: 3
Серебристые облака, Фото: 4
Серебристые облака, Фото: 5
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 11:13 +4
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