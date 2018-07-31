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На трассе М-4 пропал житель Тульской области

На трассе М-4 пропал житель Тульской области

О мужчине нет никаких известий с 20 июля.

В Тульской области пропал 51-летний Владимир Александрович Волков. 20 июля он вышел из автобуса недалеко от кафе «Дельфин на трассе М-4 в районе Венева и в настоящее время его местонахождение не известно.

Приметы: рост 165, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, карие глаза, на лбу жировик.

Был одет: светло-серая футболка поло, синие джинсы, черные кеды «Адидас».

К поискам пропавшего присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Волкова, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:01 0
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