На трассе М-4 пропал житель Тульской области
О мужчине нет никаких известий с 20 июля.
В Тульской области пропал 51-летний Владимир Александрович Волков. 20 июля он вышел из автобуса недалеко от кафе «Дельфин на трассе М-4 в районе Венева и в настоящее время его местонахождение не известно.
Приметы: рост 165, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, карие глаза, на лбу жировик.
Был одет: светло-серая футболка поло, синие джинсы, черные кеды «Адидас».
К поискам пропавшего присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Волкова, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54или 02; 102.
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