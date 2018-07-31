На трассе М-4 пропал житель Тульской области

О мужчине нет никаких известий с 20 июля.

В Тульской области пропал 51-летний Владимир Александрович Волков. 20 июля он вышел из автобуса недалеко от кафе «Дельфин на трассе М-4 в районе Венева и в настоящее время его местонахождение не известно.

Приметы: рост 165, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, карие глаза, на лбу жировик.

Был одет: светло-серая футболка поло, синие джинсы, черные кеды «Адидас».

К поискам пропавшего присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».