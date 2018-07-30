Жителей Пролетарского района Тулы ждет масштабное отключение воды

1 августа водоснабжение приостановят с 8.00 до 24.00. Это коснется и некоторых улиц Центрального района.

1 августа в связи с подготовкой к зимнему сезону произойдет остановка Медвенско-Осетровского водозабора. Как сообщает пресс-служба городской администрации, воду в домах жителей отключат с 8.00 до 24.00.

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Рязанская,

Демидовская плотина,

ул. Пролетарская,

ул. Степанова ,

ул. Декабристов,

ул. Марата,

ул. Плеханова,

ул. Гармонная,

ул. Кирова,

ул. Чапаева,

ул. Епифанская,

ул. Калинина,

ул. Ложевая,

ул. Серова,

ул. Осташева,

Веневское шоссе,

ул. Каракозова,

ул. Сызрынская,

ул. Вяземская,

частный сектор: ул. Осташева, ул. Пробная, ул. Тулицкий проезд, ул. Ложевая, ул. Плеханова, ул. Чапаева, ул. Пролетарская, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Пролетарская набережная, ул. Демидовская плотина, ул. Каракозова, ул. Патронная, ул. Декабристов, ул. Епифанская.

На улицах Новомосковская, Кауля, Староникитская будет пониженное давление холодной воды.

Сегодня, 30 июля, в здании администрации прошло совещание с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В числе вопросов обсуждался ход работ по опрессовке систем отопления многоквартирных домов, которые должны завершиться в срок до 27 августа.

Отдельное внимание было уделено теме аварийных разрытий — до 3 августа их необходимо привести в нормативное состояние.

Ранее глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил еще раз ознакомить ресурсоснабжающие организации с правилами ограждения мест производства работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций.