Тульская Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД

Фото из архива Myslo.

В Тульской области практически целую неделю бушуют сильный ветер и ливни. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения.

Следует помнить несколько самых опасных факторов, создающих аварийную ситуацию на дороге, а также угрожающих безопасности водителей и пешеходов в период неблагоприятных погодных условий.

К ним относятся:

Недостаточная видимость во время дождя может быть обусловлена туманом, ливневыми потоками воды, попаданием на лобовое стекло грязи и воды из-под колес движущегося впереди автотранспорта. Сокращение видимости из-за метеоусловий является наиболее опасным, ведь в большинстве случаев не предоставляется возможным при помощи дорожных знаков донести до участников дорожного движения необходимую информацию.

во время дождя может быть обусловлена туманом, ливневыми потоками воды, попаданием на лобовое стекло грязи и воды из-под колес движущегося впереди автотранспорта. Сокращение видимости из-за метеоусловий является наиболее опасным, ведь в большинстве случаев не предоставляется возможным при помощи дорожных знаков донести до участников дорожного движения необходимую информацию. Водяной клин (образование между колесами и дорогой прослойки дождевой воды) снижает уровень сцепления автомобиля с дорогой. В результате эффективность процесса торможения резко снижается, водитель может потерять управление, а автомобиль совершить съезд с дороги.

Для предотвращения аварийных ситуаций на дороге ГИБДД по Тульской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в условиях неблагоприятной погоды и ухудшении видимости следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться, пропуская пешеходов.

Пешим участникам дорожного движения также следует уделить повышенное внимание своей безопасности и неукоснительно соблюдать ПДД. При недостаточной видимости и в темное время суток, особенно во время неблагоприятных погодных условий, пешеходам в черте города рекомендуется использовать светоотражающие элементы на своей одежде.

Напоминаем, что использование светоотражателей во время движения вне населенных пунктов — обязательно.

Они повышают видимость пешехода и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция обращается к родителям: не забывайте о безопасности юных участников дорожного движения, особенно детей-пассажиров. Безопасность ребенка в салоне транспортного средства напрямую зависит от вас. При перевозке детей в возрасте до 7 лет используйте специальные детские удерживающие устройства — автокресла. С 7 до 11 лет включительно используйте специальное детское удерживающее устройство или штатный ремень безопасности. Не рискуйте жизнью и здоровьем маленьких пассажиров.

Кроме того согласно пункту 2.7 ПДД РФ водителю запрещается:

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Телефоны дежурных частей Госавтоинспекции Тульской области: