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Тульская Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД
Строго выполняйте предписания дорожных знаков, выбирайте оптимальный скоростной режим.
В Тульской области практически целую неделю бушуют сильный ветер и ливни. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения.
Следует помнить несколько самых опасных факторов, создающих аварийную ситуацию на дороге, а также угрожающих безопасности водителей и пешеходов в период неблагоприятных погодных условий.
К ним относятся:
- Недостаточная видимость во время дождя может быть обусловлена туманом, ливневыми потоками воды, попаданием на лобовое стекло грязи и воды из-под колес движущегося впереди автотранспорта. Сокращение видимости из-за метеоусловий является наиболее опасным, ведь в большинстве случаев не предоставляется возможным при помощи дорожных знаков донести до участников дорожного движения необходимую информацию.
- Водяной клин (образование между колесами и дорогой прослойки дождевой воды) снижает уровень сцепления автомобиля с дорогой. В результате эффективность процесса торможения резко снижается, водитель может потерять управление, а автомобиль совершить съезд с дороги.
Для предотвращения аварийных ситуаций на дороге ГИБДД по Тульской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в условиях неблагоприятной погоды и ухудшении видимости следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться, пропуская пешеходов.
Пешим участникам дорожного движения также следует уделить повышенное внимание своей безопасности и неукоснительно соблюдать ПДД. При недостаточной видимости и в темное время суток, особенно во время неблагоприятных погодных условий, пешеходам в черте города рекомендуется использовать светоотражающие элементы на своей одежде.
Напоминаем, что использование светоотражателей во время движения вне населенных пунктов — обязательно.
Они повышают видимость пешехода и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Госавтоинспекция обращается к родителям: не забывайте о безопасности юных участников дорожного движения, особенно детей-пассажиров. Безопасность ребенка в салоне транспортного средства напрямую зависит от вас. При перевозке детей в возрасте до 7 лет используйте специальные детские удерживающие устройства — автокресла. С 7 до 11 лет включительно используйте специальное детское удерживающее устройство или штатный ремень безопасности. Не рискуйте жизнью и здоровьем маленьких пассажиров.
Кроме того согласно пункту 2.7 ПДД РФ водителю запрещается:
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Телефоны дежурных частей Госавтоинспекции Тульской области:
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8 (4872) 32-45-00, 8 (4872) 32-45-02телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле;
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8 (4872) 32-44-10дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон»).
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