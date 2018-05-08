В Туле прошло торжественное собрание ко Дню Победы

8 мая в Тульском академическом театре драмы состоялось торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине Великой Победы.

В фойе театра гостей встречал Губернаторский духовой оркестр. В начале мероприятия на сцену театра знаменная группа Преображенского полка вынесла флаг Российской Федерации, Знамени Победы, флагов Тульской области и города-героя Тулы.

Ветеранов войны и тружеников тыла, жителей региона и города-героя Тулы поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Этот великий праздник — в сердце каждого из нас. Миллионы людей по всему миру, и конечно в нашей стране, отмечают его как главный праздник. Таким его сделали история и наша память о подвиге отцов, дедов и прадедов, - сказал Алексей Дюмин.

Также в своем выступлении глава региона вспомнил имена ветеранов Великой Отечественной войны, которые не дожили до праздника — Почетных граждан Тулы Василия Никифоровича Королькова и Евгения Николаевича Короткова. Собравшиеся почтили память защитников Родины минутой молчания.

- Тяжелое бремя войны ощутила на себе каждая семья. Об этом очень точно сказал Владимир Семенович Высоцкий: „Если Родина в опасности — значит всем идти на фронт“. И жены провожали на фронт мужей, матери — сыновей. Защищать Родину уходили совсем еще мальчишки и девчонки. Сегодняшние ветераны прибавляли себе годы, потому что не могли оставаться в стороне от общего горя и общей борьбы за победу. Они хотели жить и воевали за жизнь, за свой дом, свою страну, за родных и близких людей. Мы преклоняемся перед их самоотверженностью и героизмом», — продолжил свое выступление губернатор.

Сейчас в Тульской области живут 846 участников Великой Отечественной войны, более 16 900 тружеников тыла, 104 жителя блокадного Ленинграда, 1049 человек, чье детство пришлось на суровое военное время.

- Мы говорим всем вам огромное спасибо за то, что выстояли, обороняли Тулу, защищали Москву! Бились на земле, на море и в воздухе — за каждую пядь Родной Земли! Трудились день и ночь на заводах и в полях! Продолжали бороться, жить и верить в Победу на протяжении долгих 1418 дней. Сегодня вся страна гордится вами! Низкий поклон вам за эту Великую Победу, — сказал Алексей Дюмин.

Ветеранам войны и труда, работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, военнослужащим, представителям образовательных учреждений и общественных организаций вручили государственные и региональные награды.

Завершилось собрание концертом с участием народного артиста СССР Василия Ланового, Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ и тульских творческих коллективов.