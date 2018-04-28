новости
новости
Регистрация
В Туле выбрали лучших студентов года

В Туле выбрали лучших студентов года

Представляем вам победителей.

В выставочном пространстве ЛОФТ ХОЛЛ состоялось одно из самых масштабных событий студенчества — финал регионального отборочного этапа Российской национальной премии «Студент года — 2018».

Лучшие студенты Тульской области собрались вместе, чтобы побороться за право представлять наш регион на всероссийском этапе в Казани и Астрахани.

«Студент года» — это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель премии — выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

победители

Номинация «Молодой ученый образовательных организаций высшего образования» — Приймак Елена Витальевна, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

Номинация «Творческая личность года образовательных организаций высшего образования» — Кошелев Александр Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Номинация «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций» — Полохин Максим Александрович, ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж»

Номинация «Журналист года образовательных организаций высшего образования» — Овсянникова Алена Алексеевна, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Номинация «Доброволец года образовательных организаций высшего образования» — Логунова Маргарита Романовна, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Номинация «Общественник года образовательных организаций высшего образования» — Сальникова Наталья Алексеевна, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Тульский филиал)

Номинация «Общественник года профессиональных образовательных организаций» — Кутищев Иван Павлович, ГПОУ Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова»

Номинация «Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования» — Тахаева Иман Хизировна, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Номинация «Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций» — Гусева Марина Алексеевна, ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж»

Номинация «Открытие года» — Камынин Вячеслав Андреевич, ФГБОУ В. О. Новомосковский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (НИ РХТУ)

Номинация «Прорыв года» — Адоньева Екатерина Евгеньевна, АНО ВО «Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации»

Номинация Гран-при «Студент года профессиональных образовательных организаций» — Ерофеев Александр Николаевич, ГПОУ Тульской области «Донской политехнический колледж»

Номинация Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования» — Артёмова Анастасия Игоревна, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Тульский филиал)

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:16 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
студент годапремия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику
Спасатели продемонстрировали тулякам пожарную технику
Тульские власти ищут водителей грузовиков, устроивших свалку на берегу Тулицы
Тульские власти ищут водителей грузовиков, устроивших свалку на берегу Тулицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.