В Туле выбрали лучших студентов года

В выставочном пространстве ЛОФТ ХОЛЛ состоялось одно из самых масштабных событий студенчества — финал регионального отборочного этапа Российской национальной премии «Студент года — 2018».

Лучшие студенты Тульской области собрались вместе, чтобы побороться за право представлять наш регион на всероссийском этапе в Казани и Астрахани.

«Студент года» — это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель премии — выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

победители

Номинация «Молодой ученый образовательных организаций высшего образования» — Приймак Елена Витальевна, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

Номинация «Творческая личность года образовательных организаций высшего образования» — Кошелев Александр Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Номинация «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций» — Полохин Максим Александрович, ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж»

Номинация «Журналист года образовательных организаций высшего образования» — Овсянникова Алена Алексеевна, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Номинация «Доброволец года образовательных организаций высшего образования» — Логунова Маргарита Романовна, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Номинация «Общественник года образовательных организаций высшего образования» — Сальникова Наталья Алексеевна, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Тульский филиал)

Номинация «Общественник года профессиональных образовательных организаций» — Кутищев Иван Павлович, ГПОУ Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова»

Номинация «Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования» — Тахаева Иман Хизировна, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Номинация «Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций» — Гусева Марина Алексеевна, ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж»

Номинация «Открытие года» — Камынин Вячеслав Андреевич, ФГБОУ В. О. Новомосковский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (НИ РХТУ)

Номинация «Прорыв года» — Адоньева Екатерина Евгеньевна, АНО ВО «Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации»

Номинация Гран-при «Студент года профессиональных образовательных организаций» — Ерофеев Александр Николаевич, ГПОУ Тульской области «Донской политехнический колледж»

Номинация Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования» — Артёмова Анастасия Игоревна, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Тульский филиал)