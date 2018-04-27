В Туле в подземном переходе на ул. Мосина появится платный туалет

Фото из архива Myslo.

26 апреля в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина был рассмотрен вопрос капитального ремонта подземного перехода на пересечении улиц Советской и Мосина.

По словам главы администрации города Евгения Авилова, планируется выполнить ремонт покрытия, подогрева спусков перехода по нечетной стороне ул. Советской, облицовки стен перехода, заменить дождеприемные решетки, дренажный насос, установить резервный кабель электроснабжения.

Потолок перехода отремонтируют с использованием эластичной штукатурной смеси. Стены оформят барельефами из композитного материала с эффектом бронзового покрытия с тульской тематикой. Также будут реконструированы нестационарные торговые объекты, сделано освещение.

При замене нестационарных торговых объектов концепцией предусматривается организация платного туалета.

Освещение перехода будет организовано путем установки настенно-потолочных светильников в нишах плит перекрытия. На спусках в подземный переход планируется установить светильники уличного освещения, заменить поручни.

Основные работы завершат ко Дню города.