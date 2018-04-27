новости
новости
Регистрация
В Туле в подземном переходе на ул. Мосина появится платный туалет
Фото из архива Myslo.

В Туле в подземном переходе на ул. Мосина появится платный туалет

Подземный переход планируют капитально отремонтировать.

26 апреля в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина был рассмотрен вопрос капитального ремонта подземного перехода на пересечении улиц Советской и Мосина.

По словам главы администрации города Евгения Авилова, планируется выполнить ремонт покрытия, подогрева спусков перехода по нечетной стороне ул. Советской, облицовки стен перехода, заменить дождеприемные решетки, дренажный насос, установить резервный кабель электроснабжения.

Потолок перехода отремонтируют с использованием эластичной штукатурной смеси. Стены оформят барельефами из композитного материала с эффектом бронзового покрытия с тульской тематикой. Также будут реконструированы нестационарные торговые объекты, сделано освещение.

При замене нестационарных торговых объектов концепцией предусматривается организация платного туалета.

Освещение перехода будет организовано путем установки настенно-потолочных светильников в нишах плит перекрытия. На спусках в подземный переход планируется установить светильники уличного освещения, заменить поручни. 

Основные работы завершат ко Дню города.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:02 0
Другие статьи по темам
Люди
Евгений Авилов
Место
Тула
Прочее
подземный переходплатный туалеткапитальный ремонт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле установят 35 остановочных павильонов
В Туле установят 35 остановочных павильонов
В Тульской области мужчина выстрелил из ружья в соседа, который спьяну перепутал квартиры
В Тульской области мужчина выстрелил из ружья в соседа, который спьяну перепутал квартиры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.