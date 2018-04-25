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Погода в Туле 26 апреля: пасмурно, мокро и ветрено

Погода в Туле 26 апреля: пасмурно, мокро и ветрено

В четверг в регионе ожидается до 17 градусов тепла и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в Тульской области будет облачно с прояснениями.

Небольшой дождь, местами умеренный. Днем облачно и дождливо (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 7 мм). Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до +8, днём – до 17 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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