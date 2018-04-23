С тульского кладбища уберут рекламный щит с фотографией покойника
Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Ранее Myslo писал, что в Туле на Смоленском кладбище на могиле покойного разместили рекламный щит, на котором размещена фотография усопшего.
Родственники людей, похороненных по соседству, увидели в этом нарушение равноправия и потребовали демонтировать этот своеобразный памятник.
В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что руководство кладбища переговорило с родственниками и попросило их убрать щит. Они согласились.
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