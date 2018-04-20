Село под Тулой оказалось отрезано от мира из-за оползня

В селе Беломестное произошло чрезвычайное происшествие: на единственную дорогу, соединяющую населенный пункт с Новомосковским районом, сошел оползень, и местные жители и дачники не могут выехать из села, пишет ИА «Новомосковск сегодня».

По мнению местных жителей, оползень — результат неправильной разработки карьера Беломестный. Образовались несколько разломов, и грунт вместе с огромными валунами (до 1,5 метров) движется через дорогу к реке, угрожая перекрыть и ее. На данный момент часть дороги снесена на несколько метров к реке, ситуация меняется с каждым часом, и не в лучшую сторону.

– Кадастровая стоимость земли зашкаливает, а в деревне нет водопровода и газа, теперь еще и дороги, — сетуют местные жители.

Как пояснил Myslo глава МО Новомосковск Вадим Жерздев, на месте происшествия работает комиссия, в которую вошли геологи, гидрогеологи, сотрудники министерства природных ресурсов Тульской области представители Ростехнадзора и специалисты администрации МО.

Из-за теплой погоды и дождей этой зимой произошло замыкание грунтов, затем глина замерзла, а при оттаивании произошло изменение объема и сполз большой массив. Пока предсказать, когда грунт остановится, невозможно.

В селе есть объездная дорога, проходящая через поле. Во время дождя по ней, конечно, проехать будет крайне проблематично.

– Сейчас специалисты ведут исследования и берут пробы сошедшего грунта. В ближайшее время комиссия вынесет решение. В случае, если дорогу восстановить не удастся, мы обратимся в правительство Тульской области с просьбой экстренно отсыпать объездную дорогу. Сейчас на месте происшествия работает штаб по оказанию помощи жителям села, — пояснил Вадим Жерздев.