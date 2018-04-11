На ремонт дорог в Донском потратят более 80 млн рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сначала глава региона побывал на улице Октябрьской. В прошлом году дорога на этой улице «возглавила» рейтинг «убитых дорог» в проекте ОНФ.

Глава администрации Донского Руслан Бутов сообщил, что ремонт отдельных участков дороги проводился в 2011 и 2017 годах. В этом году по контракту с «Тулаавтодором» будет отремонтирован 300-метровый участок. Также необходимо провести работы на других участках общей протяженностью 5 км.

В целом же в Донском планируется отремонтировать 109 тысяч квадратных метров дорог и придомовых территорий на общую сумму более 80 млн рублей. Ремонт будет проходить на муниципальные средства по программам «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды».

Затем Алексей Дюмин осмотрел территорию пункта отправки рейсовых автобусов. Сейчас в Донском нет автовокзала или автостанции – высадка проходящих маршрутов осуществляется на остановочном пункте.

По многочисленным просьбам жителей проведены работы по благоустройству территории пункта: установлено ограждение, обустроены посадочные площадки, положен асфальт, установлены бордюры. В 2018 году планируется силами инвестора оборудовать автоматические шлагбаумы с будкой охраны, установить освещение и систему. В дальнейших планах – строительство здания автовокзала.

Алексей Дюмин пообщался с горожанами, которые попросили восстановить маршрут «Донской – Руднев». Ранее перевозки осуществлял нелегальный перевозчик, сейчас идет подготовка к аукциону, по итогам которого будет определен новый исполнитель услуг.

Жители также обратились к главе региона по вопросу ремонта улицы Новая. Руслан Бутов сообщил, что ремонт дороги включен в план на текущий год. Работы будут выполнены в первоочередном порядке. Кроме того, за счет муниципальных средств будет восстановлен тротуар на улице Кирова.

Затем губернатор посетил асфальтобетонный завод. Его производительность составляет до 160 тонн асфальтобетона в час. Материалы закуплены, к строительному сезону предприятие готово. Алексей Дюмин отметил, что это один из трех новых заводов, запущенных в прошлом году. Ещё два работают в Щекине и Киреевске. Всего в регионе восемь заводов, которые полностью обеспечивают область материалами для ремонта дорог.

В рамках визита также обсуждались планы по ремонту дорог в Узловой. Руководитель районной администрации Николай Терехов сообщил, что по проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 11,8 км дорог. Ещё 3110 квадратных метров дорог восстановят на средства «Народного бюджета».

Подводя итоги, Алексей Дюмин отметил, что все деньги, направленные на ремонт дорог, должны быть израсходованы максимально эффективно: