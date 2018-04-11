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В Туле возле банкомата ограбили пенсионерку

В Туле возле банкомата ограбили пенсионерку

Злоумышленник отобрал у женщины деньги и скрылся с места происшествия.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, рано утром около одного из банкоматов на улице Ложевой преступник поджидал случайную жертву. Ею оказалась 67-летняя пенсионерка, которая пришла снимать деньги.

Злоумышленник дождался, когда женщина заберет из банкомата деньги, напал на нее, выхватил купюры и убежал. Добычей преступника стали три тысячи рублей. 

Потерпевшая обратилась в полицию.

– Для раскрытия преступления оперативники изучали записи камер видеонаблюдения. Полицейским удалось определить внешность предполагаемого похитителя, а также маршрут его движения после совершения нападения на женщину, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По информации ведомства, подозреваемого задержали в короткие сроки. 45-летний безработный мужчина был доставлен в отдел МВД России по г. Туле для разбирательства.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:02 +2
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