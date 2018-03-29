Заявление о льготах по налогам на имущество тулякам нужно подать до 1 мая

В этом случае налоговое уведомление за 2017 год будет сформировано с учетом заявления, а налоги не придется пересчитывать.

В первую очередь, это касается тех физлиц, у которых право на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных и т.п.

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.

Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или в любую налоговую инспекцию.

По земельному налогу с налогового периода 2017 года введена федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Право на получение льготы имеют лица, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), в том числе пенсионеры.

Налоговый вычет применяется по одному земельному участку по выбору налогоплательщика независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны. Соответствующее уведомление о выбранном участке можно подать в налоговый орган. Если такое уведомление от налогоплательщика не поступит, то вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2017 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.