В Туле угонщик-неудачник пытался увести три машины за ночь

Подозреваемого в покушениях на угон автомобилей задержала полиция.

По предварительным данным, в течение одной ночи злоумышленник безуспешно пытался угнать три разных машины.

19-летний ранее судимый житель Заречья орудовал неподалеку от своего места жительства.

По имеющимся у полицейских сведениям, он вскрывал личинки замков транспортных средств, чтобы проникнуть внутрь салона и угнать автомобиль. Объектами покушения были ВАЗ-2107, ВАЗ-2101 и «Дэу Нексия».

Но ни одна из трех попыток не увенчалась успехом.

Каждый раз подозреваемый не мог справиться с задуманным.

При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых полицейские проверяли лиц, склонных к подобным деяниям и проживающих поблизости, удалось определить причастность 19-летнего туляка к фактам нарушения закона. Он признался в содеянном. В полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 166 УК РФ.