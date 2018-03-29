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Сколько времени жители Тулы проводят в Интернете?

Сколько времени жители Тулы проводят в Интернете?

Развлекательная соцсеть «Фотострана» опросила 1 000 респондентов в нашем регионе.

Большинство участников опроса — 40% - проводят в интернете от 2 до 5 часов в день. 24% засиживаются в сети более чем на 5 часов в сутки, 20% выделяют на общение в сети 1−2 часа в течение дня.

Оставшиеся предпочитают проводить время в реальном мире и тратят на посещение сети Интернет менее часа в день.

10% опрошенных сообщают, что находятся в сети Интернет постоянно: по работе, для развлечения или, например, совершают покупки в онлайн-магазинах.

 

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