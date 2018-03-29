Сколько времени жители Тулы проводят в Интернете?
Развлекательная соцсеть «Фотострана» опросила 1 000 респондентов в нашем регионе.
Большинство участников опроса — 40% - проводят в интернете от 2 до 5 часов в день. 24% засиживаются в сети более чем на 5 часов в сутки, 20% выделяют на общение в сети 1−2 часа в течение дня.
Оставшиеся предпочитают проводить время в реальном мире и тратят на посещение сети Интернет менее часа в день.
10% опрошенных сообщают, что находятся в сети Интернет постоянно: по работе, для развлечения или, например, совершают покупки в онлайн-магазинах.
Опрос
А сколько вы посвящаете времени интернету?
Другие статьи по темам
Место