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1 апреля возле храма Сергия Радонежского состоится пикет «Благовещение без жертв»

1 апреля возле храма Сергия Радонежского состоится пикет «Благовещение без жертв»

Активисты тульского отделения «ЭКА», волонтеры и неравнодушные граждане выступают против незаконного отлова лесных птиц и продажи их на праздник Благовещения.

Отметим, что этот пикет является ежегодным. Участники будут стоять с плакатами, раздавать листовки, рассказывать прохожим о проблеме и собирать подписи в поддержку принятия «Правил использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам в Тульской области».

 

Данные правила помогут урегулировать отлов лесных птиц. Перед праздником их незаконно отлавливают торговцы, которые потом продают птах за небольшую цену.

Во время пикета также пройдет мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов как альтернативы выпуску лесных птиц.

 

Традиционно в Туле православный праздник завершается массовой гибелью птиц. Во-первых, птиц содержат в тесных клетках, где они просто давят друг друга. Во-вторых, их не поят и не кормят, обессилевшие и голодные птицы не могут вернуться в родную среду - они садятся на землю или ветки, где становятся легкой добычей для кошек. В-третьих, некоторым дорогостоящим птицам подрезают крылья, чтобы их можно было перепродать несколько раз.

Пока на территории Тульской области никаких правовых норм в этой сфере нет.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:15 +7
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