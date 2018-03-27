новости
новости
Регистрация
Где в Туле отремонтируют дороги 27 марта
Фото Алексея Пирязева.

Где в Туле отремонтируют дороги 27 марта

Сегодня аварийно-восстановительный ремонт ведется по 8 адресам.

В настоящее время работы выполняют девять бригад: 7 бригад подрядных организаций: ООО «КС-Строй», ООО «ЮконСтройКомплект», ООО «Каскад», ООО «Мегастрой», АО «Спецавтохозяйство», ООО «МегаСпортСтрой», и две бригады МКУ «Сервисный центр города Тулы». Ямочный ремонт производится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Сегодня, 27 марта, работы запланированы на следующих объектах: ул. Скуратовская, Новотульская, Гайдара, Гастелло, Металлургов, Пролетарская и др.

26 марта было отремонтировано около 300 кв. м дорожного полотна.

Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Также подать заявку на проведение ямочного ремонта жители могут на сайте «Открытый регион», перейдя по ссылке. В настоящее время подано 7 заявок от жителей, по двум из них асфальтовое покрытие восстановлено — ул. Маршала Жукова и Ушинского.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:15 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогподать заявку
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за долгов по кредиту приставы арестовали автомобиль жительницы Алексина
Из-за долгов по кредиту приставы арестовали автомобиль жительницы Алексина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.