Где в Туле отремонтируют дороги 27 марта

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня аварийно-восстановительный ремонт ведется по 8 адресам.

В настоящее время работы выполняют девять бригад: 7 бригад подрядных организаций: ООО «КС-Строй», ООО «ЮконСтройКомплект», ООО «Каскад», ООО «Мегастрой», АО «Спецавтохозяйство», ООО «МегаСпортСтрой», и две бригады МКУ «Сервисный центр города Тулы». Ямочный ремонт производится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Сегодня, 27 марта, работы запланированы на следующих объектах: ул. Скуратовская, Новотульская, Гайдара, Гастелло, Металлургов, Пролетарская и др.

26 марта было отремонтировано около 300 кв. м дорожного полотна.

Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Также подать заявку на проведение ямочного ремонта жители могут на сайте «Открытый регион», перейдя по ссылке. В настоящее время подано 7 заявок от жителей, по двум из них асфальтовое покрытие восстановлено — ул. Маршала Жукова и Ушинского.