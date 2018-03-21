В день президентских выборов туляков научили управлять роботами

На одном из избирательных участков города были открыты интерактивные площадки детского технопарка «Кванториум».

18 марта, в день выборов Президента России, детский технопарк «Кванториум» провел единый день открытых мероприятий в рамках реализации проекта «Инженерные каникулы» на избирательном участке № 2514, по адресу: ул. Металлистов, д. 2-А.

Каждый желающий смог посетить открытые занятия по мобильной робототехнике, познакомиться с проектами кванторианцев, задать вопросы педагогам и учащимся. На презентационных столах была размещена часть экспозиции интерактивного музея занимательной науки для детей и взрослых.

Также туляки познакомились с выставкой роботов, собранных учащимися детского технопарка и научились ими управлять. Кроме того, на участке состоялся мастер-класс по работе 3D принтерами.