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В Тульской области ожидаются сильный снег и метель
Фото из архива Myslo.

В Тульской области ожидаются сильный снег и метель

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 3 марта, а также 4 марта в регионе ожидается метель и усиление ветра, местами с порывами до 12−17 м/с, на дорогах гололед.

Для предупреждения возможных заторов на автотрассах дороги будет расчищать специализированная техника. За автомобильным движением на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» с помощью 14 видеокамер будут наблюдать сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области.

На готове находятся 10 мобильных пунктов обогрева.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Прежде чем выехать на личном автомобиле — необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве.

Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах.

По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:30 +4
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