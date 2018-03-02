новости
новости
Регистрация
Водитель грузовика, задавивший туляка на тротуаре, проведёт два года в колонии

Водитель грузовика, задавивший туляка на тротуаре, проведёт два года в колонии

Работодатель мужчины выплатил родственникам погибшего компенсацию – 350 тысяч рублей.

Приговором тульского Центрального районного суда 54-летний житель Щекинского района признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Почти год назад – 7 марта 2017 года осужденный, управляя грузовиком Fuso при движении задним ходом по тротуару, прилегающему к дому № 131 по проспекту Ленина, не воспользовался помощью других лиц и сбил мужчину, который скончался на месте от полученных травм.

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на три года лишили водительского удостоверения.

Работодатель осужденного добровольно выплатил семье погибшего компенсацию – 350 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениенаезд на пешеходасбил пешехода на тротуаресмертельное ДТПприговор судапрокуратура Тульской области
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На выходных в Тульской области пройдут рейды ГИБДД
На выходных в Тульской области пройдут рейды ГИБДД
Тульский «Сплав» будет спонсировать футболистов «Арсенала» до конца сезона
Тульский «Сплав» будет спонсировать футболистов «Арсенала» до конца сезона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.