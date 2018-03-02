Водитель грузовика, задавивший туляка на тротуаре, проведёт два года в колонии

Приговором тульского Центрального районного суда 54-летний житель Щекинского района признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Почти год назад – 7 марта 2017 года осужденный, управляя грузовиком Fuso при движении задним ходом по тротуару, прилегающему к дому № 131 по проспекту Ленина, не воспользовался помощью других лиц и сбил мужчину, который скончался на месте от полученных травм.

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на три года лишили водительского удостоверения.

Работодатель осужденного добровольно выплатил семье погибшего компенсацию – 350 тысяч рублей.