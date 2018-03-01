Тулякам окажут бесплатную юридическую помощь

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Консультации будут проходить в здании регионального правительства по вторникам, средам и четвергам.

В приемной правительства Тульской области по адресу: пр. Ленина, 2 (10 подъезд) представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» трижды в неделю будут бесплатно консультировать жителей города и области.

Юридическая помощь будет предоставляться по понедельникам, средам и четвергам с 15.00 до 18.00.

Телефон для предварительной записи: 30−62−75.