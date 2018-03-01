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Тулякам окажут бесплатную юридическую помощь
Фото mfc-list.info

Тулякам окажут бесплатную юридическую помощь

Консультации будут проходить в здании регионального правительства по вторникам, средам и четвергам.

В приемной правительства Тульской области по адресу: пр. Ленина, 2 (10 подъезд) представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» трижды в неделю будут бесплатно консультировать жителей города и области.

Юридическая помощь будет предоставляться по понедельникам, средам и четвергам с 15.00 до 18.00.

Телефон для предварительной записи: 30−62−75.

Дата

приёма

Наименование органа, организации, общественного объединения, предоставляющих бесплатные юридические консультации

6 марта

Тульская областная адвокатская палата

 

7 марта

Управление Федеральной службы

исполнения наказаний России по Тульской области

13 марта

Тульская областная адвокатская палата

 

14 марта

 

Областная общественная организация

«Тульское общество потребителей»

15 марта

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

20 марта

Тульская областная адвокатская палата

 

21 марта

Управление Федеральной службы

судебных приставов по Тульской области

22 марта

Тульский филиал

Международного юридического института

27 марта

Тульская областная адвокатская палата

 

28 марта

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

29 марта

Институт законоведения и управления

Всероссийской полицейской ассоциации

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:49 0
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