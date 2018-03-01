Тулякам окажут бесплатную юридическую помощь
Консультации будут проходить в здании регионального правительства по вторникам, средам и четвергам.
В приемной правительства Тульской области по адресу: пр. Ленина, 2 (10 подъезд) представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» трижды в неделю будут бесплатно консультировать жителей города и области.
Юридическая помощь будет предоставляться по понедельникам, средам и четвергам с 15.00 до 18.00.
Телефон для предварительной записи: 30−62−75.
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Дата
приёма
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Наименование органа, организации, общественного объединения, предоставляющих бесплатные юридические консультации
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6 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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7 марта
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Управление Федеральной службы
исполнения наказаний России по Тульской области
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13 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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14 марта
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Областная общественная организация
«Тульское общество потребителей»
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15 марта
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Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
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20 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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21 марта
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Управление Федеральной службы
судебных приставов по Тульской области
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22 марта
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Тульский филиал
Международного юридического института
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27 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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28 марта
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
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29 марта
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Институт законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации