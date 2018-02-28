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В Туле на Аллее славы оружейников открыли памятник Евгению Сабинину
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле на Аллее славы оружейников открыли памятник Евгению Сабинину

Знаменитый конструктор вошел в состав разработчиков уникального ТОЗ-34.

28 февраля на Аллее славы знаменитых оружейников Тульского государственного музея оружия состоялась торжественная церемония открытия бюста Герою Социалистического Труда, заслуженному машиностроителю РФ Евгению Сабинину.

– Евгений Сабинин внёс огромный вклад в развитие тульского военно-промышленного комплекса, укрепление обороноспособности страны. Более 20 лет он стоял во главе Тульского оружейного завода. Пусть память о Евгении Николаевиче живёт в наших сердцах, — подчеркнул первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

 

Евгений Сабинин рос в семье потомственных тульских оружейников.

В 1957 году он возглавил ТОЗ и проработал в должности директора 22 года. По его инициативе созданы новые подразделения — экспериментальные цеха №25, 28, в которых велись опытные работы, осваивались новые изделия и подарочное высокохудожественное оружие.

В 1965 году один из конструкторов завода Николай Коровяков под руководством Бориса Робустова и Евгения Сабинина создал уникальное оружие ТОЗ-34 со стволами, спаренными в вертикальной плоскости.

За годы пребывания Евгения Николаевича Сабинина на посту директора завод увеличил объемы производства в семь раз.

По инициативе Евгения Сабинина памятник Петру I с территории завода был перенесен на ул. Советскую и установлен перед вновь построенным зданием заводоуправления.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:01 +3
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