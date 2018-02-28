Туляков приглашают помочь детям-сиротам

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Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», который сотрудничает с сиротскими учреждениями региона более шести лет, и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области приглашают волонтеров в проект «Наставничество» в Туле.

Участники проекта не реже одного раза в неделю будут посещать детей в детских домах, заниматься творчеством, делать уроки или отправляться в поездки. Общение с таким другом поможет ребенку почувствовать себя нужным, стать уверенным в себе и более самостоятельным.

Необходимую поддержку и сопровождение окажут кураторы и психологи.

Все волонтеры пройдут цикл вводных семинаров и собеседование с психологом фонда.

В 2018 году первый семинар состоится в Туле 4 марта 2018 года по адресу: ул. Епифанская, 189. Начало в 11.00.

Анкета для записи здесь.

Вопросы можно задать по электронной почте.