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Туляков приглашают помочь детям-сиротам
Фото currenttime.tv

Туляков приглашают помочь детям-сиротам

В областной столице продолжается набор волонтеров в проект «Наставничество».

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», который сотрудничает с сиротскими учреждениями региона более шести лет, и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области приглашают волонтеров в проект «Наставничество» в Туле.

Участники проекта не реже одного раза в неделю будут посещать детей в детских домах, заниматься творчеством, делать уроки или отправляться в поездки. Общение с таким другом поможет ребенку почувствовать себя нужным, стать уверенным в себе и более самостоятельным.

Необходимую поддержку и сопровождение окажут кураторы и психологи.

Все волонтеры пройдут цикл вводных семинаров и собеседование с психологом фонда.

В 2018 году первый семинар состоится в Туле 4 марта 2018 года по адресу: ул. Епифанская, 189. Начало в 11.00.

Анкета для записи здесь.

Вопросы можно задать по электронной почте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:51 +1
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Место
Тульская область

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