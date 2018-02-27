новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих с этим праздником:

– Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций! Товарищи офицеры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Силы специальных операций уже не раз доказывали, что способны надежно отстаивать интересы России, независимо от того, где им приходится действовать.

Мужество, отвага, безупречная подготовка и выучка, верность боевому братству и искренняя любовь к Родине – качества, присущие каждому военнослужащему ССО.

Вы ведете непримиримую борьбу с международным терроризмом и всегда готовы противостоять любой угрозе безопасности нашей страны. Защита Отечества и наших граждан для вас – не просто служебный долг, а один из главных жизненных принципов.

Уверен, что вы и впредь будете быстро и эффективно решать все поставленные задачи.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:38 +3
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
День Сил специальных операцийгубернатор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на «Яснополянскую лыжню – 2018»
Туляков приглашают на «Яснополянскую лыжню – 2018»
«Тулачермет» случайно купил вместе с заброшенной турбазой землю многоквартирного дома
«Тулачермет» случайно купил вместе с заброшенной турбазой землю многоквартирного дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.