Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником
27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих с этим праздником:
– Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций! Товарищи офицеры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Силы специальных операций уже не раз доказывали, что способны надежно отстаивать интересы России, независимо от того, где им приходится действовать.
Мужество, отвага, безупречная подготовка и выучка, верность боевому братству и искренняя любовь к Родине – качества, присущие каждому военнослужащему ССО.
Вы ведете непримиримую борьбу с международным терроризмом и всегда готовы противостоять любой угрозе безопасности нашей страны. Защита Отечества и наших граждан для вас – не просто служебный долг, а один из главных жизненных принципов.
Уверен, что вы и впредь будете быстро и эффективно решать все поставленные задачи.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго!