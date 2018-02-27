Алексей Дюмин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих с этим праздником:

– Уважаемые военнослужащие Сил специальных операций! Товарищи офицеры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Силы специальных операций уже не раз доказывали, что способны надежно отстаивать интересы России, независимо от того, где им приходится действовать.

Мужество, отвага, безупречная подготовка и выучка, верность боевому братству и искренняя любовь к Родине – качества, присущие каждому военнослужащему ССО.

Вы ведете непримиримую борьбу с международным терроризмом и всегда готовы противостоять любой угрозе безопасности нашей страны. Защита Отечества и наших граждан для вас – не просто служебный долг, а один из главных жизненных принципов.

Уверен, что вы и впредь будете быстро и эффективно решать все поставленные задачи.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго!