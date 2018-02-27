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Туляков приглашают на «Яснополянскую лыжню – 2018»

Туляков приглашают на «Яснополянскую лыжню – 2018»

Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин.

3 марта на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоятся соревнования по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня – 2018».

Состязания проводятся в личном зачете среди мужчин и женщин. Участники делятся на три группы:

  • мальчики и девочки младше 6 лет (в сопровождении взрослых) выйдут на дистанцию 500 метров;
  • все желающие старше 7 лет пробегут дистанцию в 6 км;
  • желающие (старше 18 лет) побороться за суперприз смогут попробовать свои силы на дистанции 18 км (женщины) и 30 км (мужчины).

В 12.00 состоится общий старт лыжников. Стартовой точкой лыжни станут Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут пройдет через пашню, леса Полоцкий верх и Поддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный сад и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут мимо Дома Толстого.

Сбор и регистрация участников — с 9.00 до 11.30.

Обладатели первых трех мест на дистанции 18 и 30 км получат призы, медали и грамоты. У всех состязавшихся на память останутся номера и медали, а самые юные лыжники будут награждены сладкими подарками.

Организаторами «Яснополянской лыжни – 2018» выступают администрация Щекинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна» и общественная организация лыжный клуб «Старт».

Подробную информацию о заявках можно получить по телефонам: 8 (910)-553-57-94, 8 (920)-273-75-99.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +3
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