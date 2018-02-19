Синоптики рассказали, когда в Тулу придет весна

Ждать ее придется не меньше месяца!

Туляки уже проводили зиму с размахом, календарная весна тоже не за горами, а как с погодой?

По Туле конкретных прогнозов нет, потому ориентируемся на столицу.

– Весна в Москву придет не раньше конца марта, – сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. – Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта (приводит ТАСС слова Вильфанда).

Глава Гидрометцентра добавил, что все прогрессивное человечество 23 марта отмечает Всемирный метеорологический день, поэтому метеорологи в шутку постановили именно этот день считать началом весны.

По его словам, прогнозируя весну, нужно проанализировать много параметров, в том числе температуру океана, так как он — аккумулятор тепла. Так что видение прогноза на всю весну появится только через месяц.

Также в Гидрометцентре предупредили, что предстоящая неделя в центре России станет самой холодной за всю зиму: до -26°С. Потеплеет только к следующим выходным.