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Погода в Туле 19 февраля: облачно, скользко, небольшой снег

Погода в Туле 19 февраля: облачно, скользко, небольшой снег

Синоптики прогнозируют заморозки до -6 градусов и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно.

Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -9 до -4 градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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