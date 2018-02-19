Неравнодушный туляк спас собаку из ледяной реки
Операция по спасению была рискованной, но она того стоила!
Эта история случилась 14 февраля. Туляк Михаил Яковлев, как обычно, отправился на рыбалку из Мясново на Большую Кулигу. 38-летний мужчина только недавно встал на ноги после серьезной болезни — два месяца он пролежал в больнице с воспалением легких. Немного окрепнув, Михаил решил вернуться к любимому занятию — рыбалке.
Река застыла не полностью, лед был лишь по краям. Немного порыбачив, мужчина заметил, что в метрах 100-150 от него в полынье плавает собака.
Михаил понаблюдал несколько минут и понял — животное не может выбраться из воды.
Мужчина решил действовать. И всё получилось!
Сам Михаил человек скромный и стесняется рассказывать о том, как едва не пожертвовал собой ради пса. За него всю историю Myslo рассказала его сестра Елена:
– Миша подполз к собаке на животе, лед-то тонкий, идти опасно. Животное лапками пыталось зацепиться за край, но лед обламывался. Миша стал подзывать собаку, та подплывала, но сил у нее уже не было. Брат отполз на берег, схватил корягу и подполз вновь. Но длины ветки не хватило. Но Миша не стал сдаваться. Бегал, искал, чем можно срубить дерево. Побежал в ближайший дом, дверь открыл 12-летний мальчик Антон. Он не смог помочь, но побежал к реке вместе с Мишей.
Михаил понял, что другого выхода нет — придется ползти к центру реки. Собака очень обрадовалась, когда мужчина вернулся.
Животное сделало рывок и закинуло заднюю лапу на лед. Спаситель успел ее подхватить и потихоньку потащил.
Так и ползли они по тонкому льду, пока не достигли безопасного места. Замерзшую и обессиленную собаку (оказалось, что это спаниель) Михаил и Антон принесли в дом. Уже порядком продрогший рыбак отправился поскорее домой, чтобы сменить мокрую одежду.
А дальше за дело взялась мама Антона Екатерина Суркова.