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Тульские волейболистки выступают на финальном этапе первенства России

Тульские волейболистки выступают на финальном этапе первенства России

На сегодняшний день закончились предварительные игры в подгруппах, где наши спортсменки заняли второе место.

В Анапе проходит финальный этап первенства России по волейболу среди команд девушек 2001-2002 г. р. Тульскую область представляют спортсменки под руководством тренера Евгения Дмитриевича Смирнова.

На сегодняшний день закончились предварительные игры в подгруппах, где наши спортсменки заняли второе место. Волейболистки проиграли соперницам из Санкт-Петербурга и выиграли у команд Новосибирской области (3:1) и Волгоградской области (3:0).

Пожелаем наши девушкам спортивной удачи в дальнейшей борьбе за выход в полуфинал.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:23 +6
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