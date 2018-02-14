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Ночью на Косой Горе сгорел ВАЗ-2114
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области

Ночью на Косой Горе сгорел ВАЗ-2114

С огнем боролись семь пожарных.

14 февраля в 3.22 жители п. Косая Гора сообщили на пульт «Единой службы спасения» о возгорании автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного на ул. Пушкина.

На место незамедлительно выехали два пожарных расчета. С огнем удалось справиться уже в 3.35. Пострадавших нет.

В результате происшествия полностью выгорел моторный отсек автомобиля. Причина пожара сейчас устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:49 +3
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