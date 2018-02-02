Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Ясногорском районе на пожаре пострадал человек
Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём за пять минут.
В 14.59 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи в деревне Севостеево Ясногорского района. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты, они добрались до места за восемь минут.
Открытое горение было ликвидировано в 15.12. Пострадал один человек – по предварительным данным, он отравился угарным газом. В результате пожара в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади.
Причина пожара устанавливается, вероятно, дача загорелась из-за неосторожного обращения с огнём. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
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