В Ясногорском районе на пожаре пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём за пять минут.

В 14.59 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи в деревне Севостеево Ясногорского района. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты, они добрались до места за восемь минут.

Открытое горение было ликвидировано в 15.12. Пострадал один человек – по предварительным данным, он отравился угарным газом. В результате пожара в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади.

Причина пожара устанавливается, вероятно, дача загорелась из-за неосторожного обращения с огнём. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.