Фото Никиты Кузина и Михаила Антонова.
Туляки: «Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком»
По словам наших читателей, жутко воняло кислотой.
В редакцию Myslo написали обеспокоенные туляки. По их словам, вечером 24 января они стали очевидцами экологического происшествия.
– Мы ехали по Венёвскому шоссе. На участке от улицы Карпова до поселка Молодежный над дорогой висело облако дыма (или пара) оранжевого цвета. Дышать было невозможно, жгло горло! Жутко воняло кислотой, — рассказывает туляк Михаил Антонов.
По словам очевидцев, столб дыма (или пара) шел со стороны крупных производственных предприятий, расположенных в районе Щегловской засеки.
Редакция Myslo просит прокуратуру разобраться в этой ситуации.
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