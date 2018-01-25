Туляки: «Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком»

Фото Никиты Кузина и Михаила Антонова.

В редакцию Myslo написали обеспокоенные туляки. По их словам, вечером 24 января они стали очевидцами экологического происшествия.

– Мы ехали по Венёвскому шоссе. На участке от улицы Карпова до поселка Молодежный над дорогой висело облако дыма (или пара) оранжевого цвета. Дышать было невозможно, жгло горло! Жутко воняло кислотой, — рассказывает туляк Михаил Антонов.

По словам очевидцев, столб дыма (или пара) шел со стороны крупных производственных предприятий, расположенных в районе Щегловской засеки.

Редакция Myslo просит прокуратуру разобраться в этой ситуации.