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Туляки: «Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком»
Фото Никиты Кузина и Михаила Антонова.

Туляки: «Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком»

По словам наших читателей, жутко воняло кислотой.

В редакцию Myslo написали обеспокоенные туляки. По их словам, вечером 24 января они стали очевидцами экологического происшествия.

– Мы ехали по Венёвскому шоссе. На участке от улицы Карпова до поселка Молодежный над дорогой висело облако дыма (или пара) оранжевого цвета. Дышать было невозможно, жгло горло! Жутко воняло кислотой, — рассказывает туляк Михаил Антонов.

По словам очевидцев, столб дыма (или пара) шел со стороны крупных производственных предприятий, расположенных в районе Щегловской засеки.

Редакция Myslo просит прокуратуру разобраться в этой ситуации.

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Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком, Фото: 1
Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком, Фото: 2
Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком, Фото: 3
Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком, Фото: 4
Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком, Фото: 5
Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком, Фото: 6
Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком, Фото: 7
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Сюжет: Экология Тульской области
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