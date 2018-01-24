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Каждое 10 ДТП в Тульской области происходит по вине нетрезвых водителей

Каждое 10 ДТП в Тульской области происходит по вине нетрезвых водителей

Об этом сообщает отделение пропаганды БДД областного УГИБДД.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде. По статистике, каждая десятая авария случается по вине пьяных автомобилистов, а каждая девятая жертва ДТП погибает из-за них.  

Если вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этом в дежурные части ГИБДД по телефонам:

  • 32-45-00, 32-45-02 (Тула),
  • 32-44-10 (Тульская область).

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечёт за собой уголовное наказание – до двух лет колонии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +5
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