новости
новости
Регистрация
В составе тульского «Арсенала» может появиться нападающий сборной Замбии
Фото: Zambia Daily Mail

В составе тульского «Арсенала» может появиться нападающий сборной Замбии

По предварительным данным, 23-летний Брайан Мвила покинул клуб Platinum Stars, чтобы присоединиться к оружейникам.

Как сообщает Zambia Daily Mail, 23-летний нападающий национальной сборной и южноафриканского Platinum Stars Брайан Мвила покинул свой клуб в качестве свободного агента, чтобы войти в состав тульского «Арсенала».

Контракт футболиста с Platinum Stars был заключён в августе прошлого года. Ранее он выступал за замбийские клубы Kabwe Warriors и Green Buffaloes. Трансферная стоимость игрока составляет сто тысяч евро.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
Арсеналтульский футболигрок Арсеналановый футболист Арсеналасборная Замбии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки предпочитают получать полисы ОСАГО онлайн
Туляки предпочитают получать полисы ОСАГО онлайн
Каждое 10 ДТП в Тульской области происходит по вине нетрезвых водителей
Каждое 10 ДТП в Тульской области происходит по вине нетрезвых водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.