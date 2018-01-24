В составе тульского «Арсенала» может появиться нападающий сборной Замбии

Фото: Zambia Daily Mail

По предварительным данным, 23-летний Брайан Мвила покинул клуб Platinum Stars, чтобы присоединиться к оружейникам.

Как сообщает Zambia Daily Mail, 23-летний нападающий национальной сборной и южноафриканского Platinum Stars Брайан Мвила покинул свой клуб в качестве свободного агента, чтобы войти в состав тульского «Арсенала».

Контракт футболиста с Platinum Stars был заключён в августе прошлого года. Ранее он выступал за замбийские клубы Kabwe Warriors и Green Buffaloes. Трансферная стоимость игрока составляет сто тысяч евро.