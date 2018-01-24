Эксперты Минздрава назвали критерии здорового образа жизни

Федеральный Минздрав озвучил основные критерии здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно. По мнению специалистов, для поддержания собственного здоровья человек должен бросить курить и уделять физической нагрузке не менее получаса в день.

Кроме того, важно следить за питанием: ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов и снизить потребление соли до 5 граммов в сутки. Если человек нарушает хотя бы одно из условий, его образ жизни не считается здоровым.

При соблюдении этих правил вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей в течение трех лет снижается на 50%, по сравнению с остальными людьми.