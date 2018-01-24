Эксперты Минздрава назвали критерии здорового образа жизни
Выводы основаны на исследованиях Национального медицинского исследовательского центра кардиологии.
Федеральный Минздрав озвучил основные критерии здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно. По мнению специалистов, для поддержания собственного здоровья человек должен бросить курить и уделять физической нагрузке не менее получаса в день.
Кроме того, важно следить за питанием: ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов и снизить потребление соли до 5 граммов в сутки. Если человек нарушает хотя бы одно из условий, его образ жизни не считается здоровым.
При соблюдении этих правил вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей в течение трех лет снижается на 50%, по сравнению с остальными людьми.