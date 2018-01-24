Где в Туле не будет электричества 25 января
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Клары Цеткин, 4, 8, 5 к. 1, к. 2, к. 3,
- ул. Фрунзе, 7-а, 7-б, 9, 11, 13,
- ул. Халтурина, 6-а,
- ул. Фабричная, 1, 3, 5, 9,
- ул. Волкова, 9, 9-а, 11,
- ул. Металлургов, 24, 26, 26-а,
- ул. Газовая, 1/163, 54-62 (чётн.), 49, 51, 61-67 (нечётн.),
- ул. Айвазовского, 1-40,
- пер. Репина, 31-60,
- пр-д П. Морозова, 1-56,
- пр-д Полежаева, 1-56,
- Епифанское шоссе, 1, 1-а, 2-б,
- ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 11, 13, 17, 3,
- ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 38-60 (чётн.), 69-95 (нечётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 38-59,
- ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- пр-д Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.),
- ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
- ул. Осташева, 23-51 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а,9-а,3, 4-в, 1-а-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
- п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 1-25 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тургенева, 1-12,
- ул. Крылова, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 48,
- ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.),
- ул. Маяковского, 1-20,
- ул. Некрасова, 12,
- ул. Гоголевская, 26.
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