Фото: пресс-служба администрации Тулы
В центре Тулы прошла облава на нелегальных торговцев
Поводом стали многочисленные обращения жителей домов на улице Фрунзе.
Сотрудники администрации Советского района провели рейд по незаконной торговле. Жильцы домов на улице Фрунзе не раз жаловались на шум и мусор от многочисленных продавцов. В проверке также приняли участие сотрудники полиции и представители Фрунзенской ярмарки.
Торговцы, впервые попавшие в поле зрения проверяющих, отделались предупреждением, а вот тем, кто торгует на улице систематически, придётся заплатить от полутора до пяти тысяч рублей.
Впрочем, есть альтернатива – нелегальным продавцам предлагаются оборудованные торговые места на ярмарке. Цена их аренды составляет до 50 рублей в день и зависит от количества продаваемого товара.
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