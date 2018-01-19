В центре Тулы прошла облава на нелегальных торговцев

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудники администрации Советского района провели рейд по незаконной торговле. Жильцы домов на улице Фрунзе не раз жаловались на шум и мусор от многочисленных продавцов. В проверке также приняли участие сотрудники полиции и представители Фрунзенской ярмарки.

Торговцы, впервые попавшие в поле зрения проверяющих, отделались предупреждением, а вот тем, кто торгует на улице систематически, придётся заплатить от полутора до пяти тысяч рублей.

Впрочем, есть альтернатива – нелегальным продавцам предлагаются оборудованные торговые места на ярмарке. Цена их аренды составляет до 50 рублей в день и зависит от количества продаваемого товара.