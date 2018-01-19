Тульские студенты посетили полицейский кинологический центр

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В регионе стартовали мероприятия всероссийской акции «Студенческий десант», которую сотрудники тульского УМВД проводят уже не первый год.

Как сообщает пресс-служба ведомства, студентам шести учебных заведений предстоит познакомиться с работой полиции, узнать об особенностях службы в органах внутренних дел и пройти краткосрочную стажировку в различных полицейских подразделениях.

Юноши и девушки уже посетили двери экспертно-криминалистический центр, зональный центр кинологической службы, батальон патрульно-постовой службы, Управление ГИБДД, и городские отделы полиции.

Теперь участники акции попробуют сдать тест по физической подготовке в соответствии с нормативами, которые предъявляются к полицейским. Возможно, некоторые участники акции после «Студенческого десанта» изъявят желание служить в органах внутренних дел.