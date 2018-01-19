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Сотрудники ГИБДД в выходные проведут в Туле профилактические рейды

Сотрудники ГИБДД в выходные проведут в Туле профилактические рейды

Мероприятия запланированы на территории всего региона с максимальным привлечением личного состава.

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут в Туле ряд профилактических мероприятий. Рейд «Внимание, дети!» направлен на снижение числа ДТП с участием детей, а в ходе мероприятия «Пешеход» будут выявляться и пресекаться нарушения со стороны пеших участников дорожного движения.

Также в выходные пройдёт традиционный рейд «Нетрезвый водитель». В сообщении отделения пропаганды БДД регионального УГИБДД УМВД России говорится, что он будет организован как в Туле, так и в районах области с максимальным привлечением личного состава.

Госавтоинспекция напоминает внимание о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянении – за неоднократное нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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