Сотрудники ГИБДД в выходные проведут в Туле профилактические рейды

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут в Туле ряд профилактических мероприятий. Рейд «Внимание, дети!» направлен на снижение числа ДТП с участием детей, а в ходе мероприятия «Пешеход» будут выявляться и пресекаться нарушения со стороны пеших участников дорожного движения.

Также в выходные пройдёт традиционный рейд «Нетрезвый водитель». В сообщении отделения пропаганды БДД регионального УГИБДД УМВД России говорится, что он будет организован как в Туле, так и в районах области с максимальным привлечением личного состава.

Госавтоинспекция напоминает внимание о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянении – за неоднократное нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.