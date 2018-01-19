В Туле могут перенести остановку «Площадка»

Этот вопрос обсудили участники рабочей группы по мониторингу и анализу дорожной ситуации на улицах города.

Заседание рабочей группы прошло под председательством начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Алексея Крыгина.

В мероприятии приняли участие специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, представители городской Думы, движения «Свободная Тула» и городского Общественного совета, сотрудники ГИБДД и «Тулгорэлектротранса».

Было принято решение о дальнейшей корректировке и синхронизации светофоров на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской, а также на перекрёстке улиц Пролетарской и Чапаева, улиц Пролетарской и Карла Маркса.

Также обсуждался вопрос запрета левого поворота на улицу Дзержинского с улицы Советской. Кроме того, остановку «Площадка» могут перенести за перекресток улицы Пролетарской и Демидовской плотины. Также было предложено проработать вопрос строительства дороги, которая соединит Городской переулок и Новомосковское шоссе.