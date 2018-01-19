Погода в Туле на выходные: небольшой снег и лёгкие заморозки

Ближайшие два дня в Тульской области обещают спокойными в смысле погоды – ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 4 мм).

Будет лёгкий мороз – около пяти градусов ниже нуля днём и до десяти градусов ночью. Ветер переменный, лёгкий – до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление в субботу и воскресенье будет понижено – 735-740 мм рт. ст.