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Погода в Туле на выходные: небольшой снег и лёгкие заморозки

Погода в Туле на выходные: небольшой снег и лёгкие заморозки

Синоптики прогнозируют легкий переменный ветер и пониженное давление.

Ближайшие два дня в Тульской области обещают спокойными в смысле погоды – ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 4 мм).

Будет лёгкий мороз – около пяти градусов ниже нуля днём и до десяти градусов ночью. Ветер переменный, лёгкий – до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление в субботу и воскресенье будет понижено – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +5
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