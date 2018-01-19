Погода в Туле на выходные: небольшой снег и лёгкие заморозки
Синоптики прогнозируют легкий переменный ветер и пониженное давление.
Ближайшие два дня в Тульской области обещают спокойными в смысле погоды – ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 4 мм).
Будет лёгкий мороз – около пяти градусов ниже нуля днём и до десяти градусов ночью. Ветер переменный, лёгкий – до пяти метров в секунду.
Атмосферное давление в субботу и воскресенье будет понижено – 735-740 мм рт. ст.
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