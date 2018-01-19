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Тулячка заняла второе место на чемпионате Росгвардии по служебному двоеборью
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тулячка заняла второе место на чемпионате Росгвардии по служебному двоеборью

Всероссийские соревнования состоялись в Санкт-Петербурге, в них приняли участие более 70 правоохранителей.

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат Федеральной службы войск национальной гвардии по служебному двоеборью.

Побороться за первое место приехали представители всех округов России, а также военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения и студенты военных институтов Росгвардии.

По итогам чемпионата командное первое место завоевали двоеборцы из Центрального округа. Вторыми стали хозяева соревнований – представители Северо-Западного округа. Замкнули тройку лидеров лыжники с Дальнего Востока.

В личном первенстве «золото» досталось представителю Приволжья, а второе место заняла прапорщик вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области Евгения Самсонова. Замкнул тройку лидеров спортсмен из Центрального федерального округа.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:30 +1
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