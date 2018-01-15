В Туле прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по литературе

Фото пресс-службы правительства Тульской области

До 22 февраля в регионе пройдут 24 соревнования по школьным дисциплинам.

15 января в Тульском педагогическом университете им. Л. Н. Толстого прошел региональный этап Всероссийской олимпиады среди старшеклассников по литературе.

В состязании приняли участие 130 школьников из Тулы, Новомосковска, Алексина, Киреевска, Суворова, Ефремова, Воскресенска и других городов и поселков региона. В работах ребята показали историко-литературную эрудицию, языковую и речевую грамотность, а также выполнили творческое задание.

Все участники – победители муниципального и школьного этапов олимпиады. В этом году в муниципальном этапе приняли участие почти 10 500 ребят, в школьном – более 47 000. Всего в региональный этап Всероссийской олимпиады вышли более 2 500 человек.

Интеллектуальные состязания школьников в Тульской области стартовали 11 января и продлятся до 22 февраля.

Олимпиады пройдут по 24 образовательным дисциплинам: физике, истории, литературе, праву, информатике, иностранным языкам, химии, МХК, астрономии, географии, физической культуре, экологии, технологии, экономике, ОБЖ и др.

Оценивать работы учащихся будет жюри, в состав которого вошли преподаватели тульских вузов. Победителей и призеров регионального этапа наградят грамотами министерства образования Тульской области.

Лучшие участники регионального тура отправятся на заключительный этап Всероссийской олимпиады в Москву. Его победители получат право льготного зачисления в высшие учебные заведения.