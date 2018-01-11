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Тульская «Фабрика будущего»: еще больше роботов и виртуальной реальности

Тульская «Фабрика будущего»: еще больше роботов и виртуальной реальности

Новая экспозиция откроется уже 13 января.

13 января на «Фабрике будущего» стартует новая экспозиция. На сей раз организаторы приглашают окунуться в виртуальную реальность.

И куда же без любимых роботов? Жителей и гостей областной столицы на выставке будут ждать как уже полюбившиеся, так и новые герои!

Цена билета — 300 рублей. Время на «Фабрике будущего» не ограничено.

Режим работы: со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00.

«Фабрика будущего»: Тула, ул. Болдина, 98-а.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:19 +1
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